Nicht nur der Titel dieses Gedichtbandes ist irgendwie überraschend, sondern auch sein Aufbau. Denn auf der ersten Seite findet sich kein Gedicht, sondern ein QR-Code. Lesen darf zuerst also einmal das Handy und nicht der Leser. Am Anfang jedes Kapitels von „katzenpornos in der timeline“ steht ein derartiger Code und mit ihm verbunden ein Link zu einer Audiodatei: Sonja Harter selbst übernimmt die Rolle der Vortragenden und wird damit zur wohlklingenden Türöffnerin in eine lyrische Welt, in der Realität und Virtualität verschwimmen.