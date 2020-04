„Wurden dreimal vertröstet“

Ein Mittel, zu dem bereits Christine Rührlinger, Chefin von Brautmoden-Spezialist Hänsel & Gretel in Gunskirchen, und Gastronom Günter Hager aus Linz gegriffen hatten. Die Hilferufe der Unternehmer in Oberösterreich werden immer lauter. HappyFit-Chef Sven Decker klagt: „Wir wurden in Bezug auf die Wiedereröffnung dreimal vertröstet, sind nun beim 1. Juni angelangt.“