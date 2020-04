Über 30 Millionen Sirupflaschen unterschiedlichster Geschmacksrichtungen werden aktuell in Israel pro Jahr hergestellt. SodaStream betont, dass die Umstellung der Sirupflaschen auf operativer, vertrieblicher und wirtschaftlicher Ebene ein echter Kraftakt ist, den man jetzt aber unbedingt angehen will. Metall ist das derzeit am einfachsten und effizientesten zu recycelnde Material der Welt - in der EU werden 74,2 Prozent davon komplett rezykliert, so viel wie bei keinem anderen Material. So wird SodaStream in den nächsten Jahren die Herstellung von Hunderten Millionen von Plastikflaschen vermeiden.