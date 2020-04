Testen, testen, testen – für viele Experten die Erfolgsformel im Kampf gegen Corona. In der Steiermark werden momentan bis zu 600 Covid-19-Tests im so genannten PCR-Verfahren abgearbeitet. Seit letzter Woche werden in zwei steirischen Labors auch Antikörpertests durchgeführt. Eines davon leitet Thomas Petek.