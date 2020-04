Die EU-Kommission will der Tourismus- und Reisebranche zu Hilfe kommen. „Dafür kämpfe ich, das steht ganz oben auf meiner Liste“, sagte EU-Industriekommissar Thierry Breton am Dienstag im Verkehrsausschuss des Europaparlaments. Der Franzose will unter anderem Unternehmen vor Übernahmen aus dem Ausland schützen und kündigte ein Gipfeltreffen für die Branche im Herbst an.