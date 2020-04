Der 54-jährige Burgenländer aus Purbach am Neusiedler See, mit einem Zweitwohnsitz in Ottnang am Hausruck, wollte am Dienstagmittag das windige Wetter am Attersee ausnützen und drehte mit seinem Surfbrett eine Runde. Ein besorgter Beobachter sah gegen 13 Uhr wie der Hobbysportler vermutlich von seinem Board stürzte und nicht mehr raufkam. Er alarmierte die Polizei. Wasserrettung, Polizei und Rettung machten sich auf den Weg. Es gab aber schnell Entwarnung. Der Mann war nicht verletzt. Er konnte auch selbstständig zum Ufer fahren. Eine Untersuchung durch die Rettung verweigerte der Surfer.