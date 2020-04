Große Erleichterung für die Pinzgauer Pendler: Das Kleine deutsche Eck darf nun wieder für alle Berufsfahrten passiert werden. „Eine Riesenerleichterung“, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Verkehrslandesrat Stefan Schnöll und er haben auf allen möglichen Ebenen um diese Lösung gekämpft. Auf der Strecke zwischen Lofer und dem Walserberg gelten jetzt die gleichen Regeln wie an allen anderen geöffneten Übergängen zwischen Salzburg und Bayern. „Alle Pendler sind nun Schlüsselarbeitskräften gleichgestellt“, sagt Schnöll. In den vergangenen Wochen mussten viele einen riesigen Umweg in Kauf nehmen. Wichtig ist die Mitführung einer Pendlerbescheinigung, Freizeitfahrten bleiben weiterhin verboten.