Bei dem bis 30. April laufenden Turnier treten je 16 Männer und Frauen auf der PlayStation 4 gegeneinander an. Gespielt wird zuerst in vier Gruppen, wobei die Top zwei ins Viertelfinale einziehen, ehe es im K.-o.-Modus weitergeht. In Thiems Gruppe sind drei große Namen: Der Japaner Kei Nishikori, Karolina Pliskova (Slowakei) und Bianca Andreescu (Kanada).