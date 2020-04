Die Urlaubsstimmung steigt und - trotz Corona-Krise und vielen offenen Fragen - immer mehr Menschen in Österreich beschäftigen sich mit der diesjährigen Urlaubsplanung. Doch statt in exotische Gefilde zieht es uns heuer in die Bundesländer - allen voran Kärnten. Das hat eine Auswertung von zehn unterschiedlichen Hotelplattformen, die von der thematica GmbH mit Sitz im oberösterreichischen Friedburg betrieben werden, ergeben.