Bei der schrittweisen Lockerung der Maßnahmen will Arbeitnehmer aus Risikogruppen weiter schützen. Wer an einer schweren Vorerkrankung leidet, wird vom Sozialversicherungsträger einen Brief bekommen. Damit kann man dann zu seinem Arzt gehen, wo eine Checkliste mit klar definierten Krankheitsbildern aufliegt. „Es wird auch ein freies Feld geben für zusätzliche Bilder, die sich nicht in der Liste befinden“, so Anschober. Der Arzt stellt dann ein Attest aus, sofern eine Akutgefährdung gegeben ist.