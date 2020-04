7 1/2 Jahre, nachdem drei Freundinnen nach einem schrecklichen Unfall auf der Nußbacher Straße (L 556) in Adlwang starben, verunglückten Sonntagfrüh zwei weitere Jugendliche (15, 20) an nahezu derselben Stelle tödlich - siehe unsere Grafik, in der auch noch weitere Unfälle angeführt sind. Zum Unfallzeitpunkt war es dunkel und die Fahrbahn feucht. Der Lenker (19) geriet aufs Bankett und kam ins Schleudern. Beim Unfall im Jahr 2012 war der Hergang ganz ähnlich.