“Dann sind wir wieder drinnen“

Zuvor hatte er via Heimprogramm was Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit betrifft „sehr viel“ getan. „Es wird jetzt zwei, drei Wochen dauern, dann bin ich der Meinung, dass wir wieder matchfit sind, weil wir haben ja nicht Urlaub gehabt, sondern ein Fitnessprogramm und müssen uns nur an den Ball gewöhnen und an die kurzen Bewegungen, dann sind wir wieder drinnen“, sagte der Mittelfeldspieler. Er hofft darauf, die Saison mit Geisterspielen zu Ende zu bringen. „Hoffentlich können wir danach mit August, September wieder unter normalen Umständen Fußball spielen“, so Schwab.