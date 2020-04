Gerade in Zeiten der Pandemie ist das österreichische Bundesheer und somit auch das Jägerbataillon 19 gefordert, die verschiedensten Behörden und Organisationen in der Bewältigung der Krise zu unterstützen", erklärt Oberst Thomas Erkinger. Neben Soldaten und dem Einsatz von Aufschubpräsenzdienern kommt es erstmals in der Geschichte Österreichs zu einer Teilmobilmachung des Milizheeres.