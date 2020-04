Monatssoll an Sonne wurde schon erreicht

Das Monatssoll an Sonnenstunden wurde schon am Wochenende erreicht bzw. überschritten: In Mattighofen wurden 221 Sonnenstunden gezählt, im Durchschnitt sind im April 170 üblich. Überhaupt ist das Innviertel diesbezüglich bevorzugt, wie die Messungen in Reichersberg und Ostermiething (bisher jeweils 217 Sonnenstunden) sowie in Aspach (214) zeigen.