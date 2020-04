Die Lust auf Urlaub steigt. Viele Österreicher planen nun den Sommeraufenthalt in der Heimat. Aus vermehrten Zugriffen auf Info-Seiten im Internet lassen sich erste Trends ablesen. Die meisten Steirer wollen nach Kärnten, Salzburg und Tirol. Die Niederösterreicher zieht es nach Kärnten, Salzburg und in die Steiermark. Dieselben Bundesländer locken Wiener an. Wenngleich das Burgenland nur bei den Salzburgern unter den Top Drei der Favoriten ist, stehen die Chancen auf viele Gäste dennoch gut. Positiv in die nahe Zukunft blickt, wie berichtet, Tourismus-Geschäftsführer Hannes Anton. Denn schon vor Corona war der Anteil rotweißroter Gäste zwischen Kittsee und Kalch mit 75 Prozent hoch.