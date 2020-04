Die Österreicher lieben es, zu grillen. Vor allem in der Coronakrise, in der das Draußensitzen in Schanigärten noch ausbleibt, sind Grillereien im eigenen Grün beliebter denn je. Viele Menschen, die in der Stadt leben, grillen auf ihrem Balkon. Zwar finden sich in der österreichischen Gesetzgebung keine Vorschriften, die das Grillen auf dem Balkon explizit untersagen. Dennoch sollte man auf ein paar Dinge achten: