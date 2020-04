„Es gibt eine sehr erfreuliche Entwicklung - die Neuinfektionen sind massiv zurückgegangen. Seit Tagen liegt die Rate unter einem Prozent“, freute sich Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) über die jüngsten Entwicklungen in Bezug auf das Coronavirus. Derzeit gebe es in Tirol 622 positiv Getestete, 2721 Genesene, 96 Personen befänden sich in den Spitälern und 94 seien ingesamt mit dem Coronavirus verstorben.