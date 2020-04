„Es war richtig zach“

„Es war doch eine lange Zeit daheim“, meinte Wöber in der anschließenden Video-Pressekonferenz. „Es war richtig zach, die Motivation ist immer weniger geworden. Umso mehr Spaß hat es heute gemacht“, erzählte der ÖFB-Teamspieler. Die Einheit im Trainingszentrum Taxham wurde in zwei zeitlich getrennten Tranchen abgehalten, dabei zog sich eine Gruppe in der Red-Bull-Arena, die andere in Taxham um. Jede Gruppe kickte dann auf verschiedenen Plätzen.