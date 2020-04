Die Vorfreude von Conchita Wurst auf seinen Auftritt als Gastjuror bei „The Masked Singer“ ist groß. Beinahe wäre dieser TV-Auftritt aber ins Wasser gefallen. Denn wie die „Bild“-Zeitung berichtet, sei Tom Neuwirth, so der bürgerliche Name des Sängers, bei der Einreise am Flughafen von der Polizei festgehalten worden.