Zubereitung: Das Backrohr auf 180° Umluft vorheizen. Die Äpfel entkernen und in Spalten oder Würfeln schneiden und in einer Schüssel mit etwas Kristallzucker, Zitronenabrieb und Zitronensaft ziehen lassen. Eine geeignete Auflaufform oder einzelne, feuerfeste Förmchen ausbuttern und die Äpfel bis oben einfüllen. (Die Apfelstücke fallen beim Backen zusammen.) Für die Streusel wird das Mehl mit kalter Butter, Zucker Vanillezucker, (Zimt) und einer Prise Salz in einer Schüssel solange mit den Händen verknetet, bis der Teig bröckelig wird. Jetzt verteilt man grobe und kleine Crumbles über die Äpfel, streut noch etwas Kristallzucker darüber und ab damit ins Rohr. (180 Grad Umluft ca. 20 Min. Die Crumbles sollten schön braun gebacken sein.)