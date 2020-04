Der Grüne Klubobmann kündigt für die Grünen an bis zum Mai-Landtag geeignete Persönlichkeiten außerhalb Tirols vorzuschlagen. Für Parteipolitik sei kein Platz in dieser Kommission. „Wir haben die einmalige Chance, eine hochprofessionelle und unabhängige Bewertung von Experten zu bekommen. Volle Transparenz ist das Gebot der Stunde“, so Mair.