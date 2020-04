Am häufigsten wird im Pongau und Pinzgau getestet

In den am meisten betroffenen Bezirken Pongau und Pinzgau wurde mit jeweils rund 3.600 Tests pro 100.000 Einwohner sehr viel häufiger getestet als in den übrigen Bezirken. Auch hier ist die höhere Infektionsrate der Hauptgrund für die höhere Test-Anzahl. Am geringsten ist die Anzal der Testungen im Lungau.