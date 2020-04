Strahlenfrühwarnsystem gibt vorerst Entwarnung

Die Behörden vor Ort versicherten erneut, dass die Radioaktivität in den an das Sperrgebiet angrenzenden besiedelten Gebieten unterhalb der Grenzwerte liege. In der benachbarten Region Schitomir bekämpfen demnach weitere rund 1000 Feuerwehrleute die Brände. Sie brachen vor rund zweieinhalb Wochen aus. Erst am Montag fürchteten Experten eine Ausbreitung einer radioaktiven Wolke in Richtung Europa. Das Strahlenfrühwarnsystem des österreichischen Landwirtschaftsministeriums zeigt bislang noch keinen gefährlichen Anstieg der Werte.