„Nach Tobias Pötzelsberger im vergangenen Jahr schenken wir einer weiteren ,Entdeckung‘ der vergangenen Monate das Vertrauen, die wohl meistbeachtete Interview-Reihe des Landes zu hosten“, so ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom in einer Aussendung am Dienstag. Stribl zähle zu „jenen jungen Kräften, die gemeinsam mit den etablierten Kolleginnen und Kollegen die ORF-TV-Info zur unbestrittenen Hauptinfoquelle des Landes machen“. Ihr Können habe sie bereits in der „Pressestunde“, in „ZiB-Spezial“-Sendungen oder am „Runden Tisch“ unter Beweis gestellt.