Am Montag, kurz nach 19 Uhr, kontrollierte der Besitzer eines Schwimmbades in Maierhof (Gleinstätten) den pH-Wert des Bades. Bei der anschließenden Zugabe von Chlor kam es zu einer Vernebelung, der 34-Jährige atmete in weiterer Folge giftiges Chlorgas ein. Er konnte den Gefahrenbereich selbstständig verlassen, klagte danach aber über Reizhusten.