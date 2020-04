„600 Megapixel für alle“

In puncto Auflösung strebt Samsung demnach „600 Megapixel für alle“ an. Derart hochauflösende Bildsensoren, welche die Auflösefähigkeit des menschlichen Auges um etwa 100 Megapixel übertreffen würden, sollen künftig nicht nur in Smartphones, sondern etwa auch in autonomen Fahrzeugen, IoT-Geräten oder Drohnen zum Einsatz kommen.