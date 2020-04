Als Nina Pokorny begeistert sie in „Soko Kitzbühel“ ein großes Publikum und feiert Quotenerfolge. Doch Julia Cencig ist vielseitig: Ihre Arbeit am Volkstheater brachte ihr eine Nominierung für den Nestroy-Preis ein. Ihr Können zeigte sie in zahlreichen Produktionen, wie „Tatort“, „Steirerblut“, „Schnell ermittelt“ oder „Kronprinz Rudolf“. Momentan ist die Karriere wegen der Corona-Krise stillgelegt. Julia Cencig hat sich während der Quarantäne mit ihren Kindern nach Kärnten zurückgezogen, wo Sasa Schwarzjirg sie via Skype erreichte. Fans der Schauspielerin müssen aber nicht auf sie verzichten, Cencig ist aktuell in „Soko Kitzbühel“ dienstags um 20.15 Uhr in ORF 1 zu sehen.