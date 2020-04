Das Aus steht bevor: Nach dieser Woche sind die Zutrittskontrollen zu den Bundesgärten in der Bundeshauptstadt Geschichte, wie Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) am Dienstag via Twitter verkündete. „Die Kontrolle der Eingänge der Bundesgärten ist nicht notwendig“, so Hebein. Als Begründung führte sie unter anderem an, dass sich die Menschen in Wien beim Spazieren an die Regeln halten würden. Auch der befürchtete Ansturm sei zuletzt ausgeblieben.