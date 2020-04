Der Oscargewinner tat seinem Kollegen John Krasinski einen Gefallen und gab einen Gastauftritt in dessen improvisierter Online-Show „Some Good News“. In der sendet Krasinski auf YouTube von zu Hause nur gute Nachrichten. In der letzten Show überraschte der 40-Jährige ab Minute 6:54 die Zuschauer: „Wir sollten mal checken, wie das Wetter wird. Brad, wie sieht es draußen aus?“ Worauf ein Video von Pitt, der sich auf seinen Balkon herauslehnt, eingespielt wurde. Der 56-Jährige: „Es sieht, äh, ziemlich gut aus, ja!“