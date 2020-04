Die Wiener SPÖ hatte bereits am Montag den Druck in Sachen Schulöffnung erhöht. Für Parteichefin Redni-Wagner stelle sich generell die Frage, auf Basis welcher wissenschaftlichen Evidenz die Reihenfolge der Lockerungen seitens der Regierung erstellt wurde, hieß es nun am Dienstag. In Deutschland, wo es ähnliche Fallzahlen wie in Österreich gebe, öffnen demnächst bereits wieder einige Bundesländer ihre Schulen. Dasselbe passiere in Dänemark, Norwegen oder Frankreich, kritisierte die SPÖ-Chefin die zögerliche Vorgehensweise der türkis-grünen Regierung.