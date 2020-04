Eine schlecht ausgedämpfte Zigarette dürfte am Montagabend in Straßwalchen (Flachgau) einen Brand auf einer Terrasse verursacht haben. Die Flammen erfassten eine Sitzgarnitur, weitere Gartenmöbel und schließlich auch die Fassade des Hauses im ersten Stock, berichtete die Polizei am Dienstag. Rund 20 Feuerwehrleute hatten den Brand nach etwa einer Stunde gelöscht. Die Schadenssumme ist noch unbekannt.