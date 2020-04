Bezüglich der Entwicklungen der Zahl der Neuerkrankten sei man seit drei Tagen unter 100 bei der absoluten Zuwachszahl bzw. unter einem Prozent. Am heutigen Tag waren es 0,5 Prozent, so Anschober, der nicht müde wurde, die Bevölkerung für ihr „fantastisches“ Mitziehen zu loben. Auch bei der Reproduktionszahl sei das ausgegebene Ziel - einen Wert von 1 (ein Kranker steckt eine weitere Person an) zu unterschreiten - erreicht, am heutigen Dienstag liege der Wert bei 0,67, berichtete der Minister.