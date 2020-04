Die Geschichte von „Miau“ beginnt wie ein schlechter Film und nimmt Dank der funktionierenden Rettungskette eine wunderbare Wendung! Seine Vorbesitzer brachten die Samtpfote in die Veterinärmedizinische Universität Wien, um diese dort abzugeben. Das Tierspital verwies die Damen an ein Tierheim. „Miau“ wurde in einem einfachen Karton transportiert, das noch am Geländer der Klinik - vermutlich durch den Urin des Tieres – kaputt ging. Der Kater lief panisch davon.