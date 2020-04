Die beiden wurden Mitte November 2019 nach einigen Hausdurchsuchungen im Zuge der Ermittlungen zum Ibiza-Video in Untersuchungshaft genommen. Die Frau sei nach wenigen Wochen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Der Mann, ein Bosnier mit Adresse in Salzburg, sitze weiter in U-Haft, bestätigte ein Sprecher des Landesgerichts der Zeitung.