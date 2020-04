Noch hält sich das kleine Faultier mit seinen zwei kleinen Krallen an Armen und Beinen am Bauch seiner Mutter fest. „Das wird auch in den kommenden neun bis zwölf Monaten der Fall sein“, weiß Sabine Grebner. „So schnell wird das Jungtier den bequemen Platz auf dem Bauch seiner Mutter nicht verlassen. Auch wir bekommen ,Poquitas‘ Nachwuchs selten zu Gesicht und es ist auch nicht ganz einfach, gute Bilder von ihm zu machen. Deshalb können wir das Geschlecht des kleinen Faultiers derzeit noch nicht benennen und wir haben ebenso aus diesem Grund ein paar Tage gewartet, um mit der frohen Botschaft an die Öffentlichkeit zu gehen.“ Zwar haben Faultier-Jungtiere bereits bei der Geburt ein vollständiges Gebiss und werden nach einigen Wochen entwöhnt, selbstständig werden sie jedoch wesentlich später.