Von 2012 bis 2019 war Pircher der verantwortliche Trainer von Hirscher, nun übernimmt er das RTL-Team rund um Roland Leitinger, Stefan Brennsteiner und Co. Im Riesentorlauf hatte sich ja letzten Winter das Fehlen von Hirscher ganz besonders stark bemerkbar gemacht. Leitinger war als bester Österreicher im Riesentorlauf-Weltcup auf Rang 17 gelandet. „Die Ausgangssituation ist nicht die Beste, aber am Ende der Saison möchten wir zwei Athleten in den Top-15 und ein kompaktes Riesentorlaufteam haben.“