„Krone“: Eineinhalb Jahre hast du Sturm als Scout kennenlernen können. Andreas, ab 1. Mai trittst du einen unbefristeten Job als „Geschäftsführer Sport“ an - ein großer Schritt?

Andreas Schicker: Mir ist bewusst, welche Verantwortung ich übernehme, aber ich freue mich riesig auf die Aufgabe. Günter Kreissl hat mich vor fünf Jahren (Anm.: nach einem Unfall) aus der Reha-Klinik Tobelbad in den Profisport zurückgeholt und ich hab an seiner Seite Sturm jetzt eineinhalb Jahre als Scout kennenlernen dürfen, war zuletzt auch stark in die Entscheidungen eingebunden. Außerdem hatte ich bereits seit Weihnachten sehr viele gute Gespräche mit unserem Präsidenten. Es freut mich riesig, dass die Wahl auf mich gefallen ist.