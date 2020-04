Frühstück gestaffelt, Schlafplätze reduzieren

Die für Ende April erwarteten Auflagen sollten jedenfalls „am Berg umsetzbar“ sein. Es sei davon auszugehen, dass man die Schlafplätze reduzieren muss und auch bei der Essenausgabe die Einhaltung des Mindestabstands und weitere Sicherheitsvorkehrungen zu berücksichtigen sind. „Das Frühstück könnte man beispielsweise nach Zeiten gestaffelt in Kleingruppen servieren“, schlägt Hrbek vor. In Matratzenlagern wäre eine Abgrenzung mittels Raumteiler vorstellbar, Mehrbettzimmer könnten an Familienverbände vergeben werden, die in einem gemeinsamen Haushalt leben.