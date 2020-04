Um klarzustellen, wie wichtig die Arbeit Halliwells und ihrer Kollegen derzeit für die Bewohner des Vereinigten Königreichs ist, verglich Grint sie mit den Mitgliedern des berühmten Hogwarts-Hauses. Im Fernsehspezial „One World: Together at Home“ sagte der Ron-Weasley-Darsteller zu Sam: „Deine Geschichte zu hören ist einfach wahnsinnig. Die Opfer, die du bringst, sind einfach inspirierend. Das ist echtes Gryffindor-Verhalten. Ich danke dir so sehr.“