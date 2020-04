Nutzer werden um Teilnahme gebeten

Die Internetkonzerne Facebook und Google helfen den Forschern, indem sie Nutzer ihrer Plattformen um die Teilnahme an der Umfrage bitten. „Die Erhebung fragte Menschen, ob sie Symptome wie Fieber, Husten, Atemprobleme und einen Verlust des Geruchssinns haben, die mit Covid-19 in Verbindung stehen“, schrieb Facebook-Chef Mark Zuckerberg in einem Gastbeitrag für die US-Zeitung „Washington Post“.