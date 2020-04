„Erkennen den Ernst der Lage“

„Es mag so aussehen, dass die nächste Saison weit weg ist, aber wir wissen nicht einmal, wann und ob wir auf den Gletschern in Österreich trainieren können. Wir erkennen den Ernst der Lage, aber dies ist unsere Aufgabe. In Übereinstimmung mit den Vorgaben der Regierung nutzen wir diese Zeit“, stellt Ledecka klar. Nun habe sie die Möglichkeit, an Disziplinen zu arbeiten, die im Herbst und Winter normalerweise vernachlässigt werden. „Für die Speeddisziplinen hoffen wir, zwischen Sommer und Herbst in diese Richtung arbeiten zu können.“