Bruder belastet Täter

Die 35-Jährige hingegen sagte aus, der Ex dürfte sie an jenem Tag abgepasst haben. Jedenfalls zog er Handschuhe an, zückte ein grünes Messer, packte sie an den Haaren und sagte: „Ich bringe dich jetzt um.“ Dann seien sie über eine Böschung gefallen. Als sie am Boden lagen, habe er auf sie eingestochen, bis er von einem Zeugen verjagt wurde. Wenig später ließ sich der Verdächtige festnehmen. Auch dessen Bruder belastete ihn. Laut Staatsanwaltschaft habe der 42-Jährige ihn angerufen und gestanden, seine Ex umgebracht zu haben.