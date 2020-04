Im Fall von Wagner handelte es sich um eine Verletzung des Integritätsstandards (Artikel 6.3). Wie im Dezember 2017 bekannt wurde, hatte der in den USA tätige Wagner gegenüber Undercover-Reportern der englischen Zeitung „Telegraph“ angegeben, sich mit Doping-Mitteln bestens auszukennen und diese über Ärzte aus Österreich besorgen zu können. Nach der Veröffentlichung der Geschichte gab Wagner an, dies nur behauptet zu haben, um anzugeben und an einem von den Reportern geplanten Filmprojekt mitverdienen zu können. Er sei nicht in Doping involviert gewesen.