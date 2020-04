Eingebracht wird der Antrag von den Freiheitlichen, die sich in Umfragen auf die untere Wahrnehmungsgrenze zubewegen und sich nun auf ihre Kernkompetenzen („Law and Order“) besinnen. „Am Wochenende ist es laut einem ansässigen Wirt wieder zu Saufpartys auf dem Jonasplatz gekommen“, so Gemeinderat Michael Niegl (FPÖ). „Das setzt Tausende Menschen, die täglich den Platz nutzen müssen, einer unnötigen Gefährdung aus.“