Autos und Häuser in Brand gesteckt

Wortman setzte auf seiner mörderischen Fahrt auch diverse Autos in Brand, nachdem er die Insassen erschossen hatte, weshalb die Ermittler davon ausgehen, dass die Zahl der Opfer noch steigen könnte. „Wir untersuchen noch einige Fahrzeuge und Häuser nach den Bränden“, so Polizeiermittler Chris Leather. Er sprach bei einer Pressekonferenz allerdings auch davon, dass es „mehr als 19 Tote“ gebe. Der Vorfall wäre damit eine der schlimmsten derartige Gewalttaten in der Geschichte des Landes.