„Unser Wiesenmarkt fällt eigentlich nicht mehr in das mit Ende August befristete Verbot von Großveranstaltungen. Aber was ist, wenn sich dort Hunderte neu infizieren und eine zweite Welle auslösen?“, so die Sorge in St. Veit. Der neue Bürgermeister Martin Kulmer will es genau wissen und plant ein Schreiben an die Bundesregierung mit Kanzler Kurz: „Wir müssen bis Ende Mai wissen, wie es weitergeht. Sonst wird die Zeit für die Vorbereitungen zu knapp.“