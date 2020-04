Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter wollen laut einer Aussendung am Dienstag um 9 Uhr „zum aktuellen Sachstand des diesjährigen Oktoberfestes“ informieren. Informationen der „Bild“ zufolge werden die beiden Politiker dann die Absage der „Wiesn“ verkünden. In Anbetracht der Tatsache, dass in Deutschland große Veranstaltungen bis Ende August gestrichen sind, eigentlich wenig überraschend.