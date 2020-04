Noch ist ungewiss, wann die Freibäder angesichts der Corona-Schutzmaßnahmen öffnen dürfen. Üblicherweise starten Salzburgs Bäder mit 1. Mai in die neue Saison. Dieser Termin wird nicht halten - und dennoch sind die Arbeiten in den städtischen Freibädern in vollem Gang. „Wir bereiten alles so vor, dass wir jederzeit starten können“, sagt Klaus Hinterberger, Abteilungsvorstand der Betriebe im Magistrat.