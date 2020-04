Die Corona-Krise hat nicht nur den laufenden Betrieb an Schulen und Universitäten jäh unterbrochen. Auch die Planungen für den Herbst sind ins Stocken geraten. Wie berichtet, wird derzeit an den Medizin-Unis fieberhaft nach einer alternativen Lösung für den Aufnahmetest gesucht. Am MOntag gab die Medizin-Uni Innsbruck bekannt, dass es heuer 4008 Bewerber für insgesamt 360 Studienplätze in der Humanmedizin und 40 im Fach Zahnmedizin gibt. Man muss kein Mathematikstudium absolviert haben, um sich da die Chancen auf einen Platz auszurechnen.