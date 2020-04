Am erst zweiten Tag der offziellen PDC Home Tour der Darts-Profis gab es bereits den ersten Ninedarter. Und das in der Gruppe des Österreichers Rowby-John Rodriguez. Im Spiel Gerwyn Price gegen Luke Woodhouse, das über das Weiterkommen entschied, setzte sich Letzterer locker mit 5:2 durch. Im vierten Leg warf er sogar einen Ninedarter, wie er später erzählte, erfolgte der Wurf in seiner Küche. Sehenswert.